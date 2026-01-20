Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : la réaction dépitée de Maghnes Akliouche

Par Maxime Barbaud
1 min.
Maghnes Akliouche avec l'AS Monaco @Maxppp
Real Madrid 6-1 Monaco

Monaco n’a pas fait le poids contre le Real Madrid ce soir en Ligue des Champions. Beaucoup trop friables derrière, incapables de concrétiser leurs occasions, les Asémistes repartent du Santiago-Bernabéu avec une lourde défaite 6-1. 20es au classement à la moitié de cette 7e journée, ils peuvent tomber du top 24 après les matchs de demain et seront condamnés au minimum à un match nul face à la Juventus dans 8 jours. Maghnes Akliouche y croit même si le résultat de ce soir fait mal à la tête.

«En transition, ils nous ont fait très mal. On a eu des situations qu’on aurait dû mieux gérer, être plus décisifs devant. On voit l’écart avec une grande équipe comme le Real. Ils ont des temps faibles mais quand ça va devant, ça ne rigole pas et ça joue bien les coups. On a subi les offensives et c’était dur, reconnaît le milieu offensif sur Canal +. Il aurait fallu mieux gérer leurs offensives, être plus tranchants dans leur zone. Il faut marquer sinon eux ils font mal. Il faut rebondir. On est encore en course. Il faut prendre des points contre la Juventus à domicile.»

