Comment l’AS Monaco est devenu le principal pourvoyeur de joueurs sélectionnés en Equipe de France !

Depuis les années 70, l’AS Monaco a été un précurseur au niveau de la formation sous l’impulsion de son emblématique président Jean-Louis Campora. L’ASM est d’ailleurs le deuxième club français avec le plus grand nombre de victoires en Coupe Gambardella (5 titres en 1962, 1972, 2011, 2016, 2023) derrière l’AJ Auxerre (7 trophées). Rien d’étonnant à voir le club de la Principauté devenir un pourvoyeur récurrent de joueurs en Equipe de France depuis tant d’années. Ils sont d’ailleurs cinq à avoir été champion du monde avec les Bleus (Kylian Mbappé, Thierry Henry, David Trezeguet, Emmanuel Petit, Lilian Thuram). Aujourd’hui, le club monégasque est le seul à pouvoir compter au moins un joueur dans les Equipes de France, des U16 aux A.

La suite après cette publicité

La formation, plus qu’une philosophie, un véritable credo. La formation de jeunes talents demeure l’un des piliers de la politique sportive de l’AS Monaco, avec un parfait alignement sur le sujet entre le Président Rybolovlev et Thiago Scuro, en passant par Adi Hütter (entraîneur équipe pro) ou encore Pascal de Maesschalck (Directeur du développement des jeunes talents). Pour se faire, l’ASM a déployé des moyens importants. Dans le recrutement, tout d’abord, des jeunes talents, comme nous l’explique Pascal de Maesschalck. « Notre objectif est de trouver des joueurs puis les former pour au final les intégrer dans le groupe pro. On a des recruteurs en France qui cherchent les meilleurs éléments, notamment sur la zone Île de France, la région Centre et dans la région PACA.»

À lire

Axel Disasi justifie le choix Chelsea

Un staff élargi pour polir les diamants bruts de la formation monégasque

Mais qui dit talent dit souvent diamant brut à polir, comme nous l’explique le chef du centre de formation.« « Une fois ici, on les accueille au sein de notre académie pour les former, car les talents sont bruts. Nous devons polir nos talents avec un staff technique qui comprend notamment Manu Dos Santos (U17), Frederic Barilaro (U19) et Damien Perrinelle (Groupe Elite). Un pool performance de 12 personnes effectue un accompagnement à 360 degrés aussi bien au niveau technique, athlétique et médical qu’au niveau nutrition, afin de pousser nos jeunes joueurs vers leurs limites. »» Si l’aspect sportif est au cœur du projet, Monaco a fait de l’éducation de ses pépites l’une de ses priorités. «« Un aspect important pour nous, c’est la scolarité »», explique Pascal de Maesschalck. « Les joueurs sont vraiment focus sur leur carrière, ils s’entraînent tous les jours, jouent des matches où ils donnent tout sur un terrain. Pour nous, les vrais joueurs sont ceux qui ont du caractère et qui veulent réussir leurs études. C’est un signe fort pour nous qui révèle qu’ils sont prêts à faire tous les efforts nécessaires pour réussir. Ainsi, si jamais le joueur n’arrive pas à percer au plus haut niveau dans le foot, au moins il a un niveau d’études qui peut lui permettre de trouver sa voie dans le football (recruteur, formateur, etc) ou ailleurs dans la vie civile. »

La suite après cette publicité

Trois équipes sont mises en place, des U17 au groupe Elite, pour façonner et faire progresser les pépites du centre de formation comme l’explique le directeur du développement des jeunes talents. « Le joueur arrive à l’âge de 15 ans en catégorie U16. L’adaptation à un nouvel environnement n’est pas toujours simple. Au-delà de l’accompagnement qui est fait au sein de la vie quotidienne, Manu Dos Santos (ancien joueur professionnel formé à Monaco, formateur à l’Academy depuis plus de 10 ans, ndlr) gère leur adaptation sur le terrain. Ca prend du temps d’intégrer et comprendre le style du jeu de la compétition nationale U17. Notre but n’est pas forcément de devenir champion de France U17. Si on peut le faire, on le fera bien sûr. Avec de grands talents et vu le contact facile entre Manu Dos Santos et Frederic Barilaro (l’entraîneur des U19, pilier de la formation monégasque depuis plusieurs décennies, ndlr), si le joueur a besoin d’un nouveau défi dans une catégorie d’âge supérieure, alors on le surclassera. »

Le groupe Elite, passerelle idéale entre la formation et le groupe pro de l’ASM

Autre maillon fort de la formation made in Monaco, son groupe Elite. Crée dans le but d’améliorer les chances d’adaptation au plus haut niveau de ses meilleurs jeunes, l’ASM a décidé de retirer son équipe réserve des championnats nationaux il y a un an pour les frotter à ce qu’il se fait de mieux dans la catégorie et face à une plus grande diversité d’adversaires que ce soit senior, réserves de Ligue 1 où réserves européennes (Liverpool ou Manchester United récemment). « Le groupe Elite, c’est le troisième groupe avec les U17 et les U19. Celui-là est un peu différent et a été mis en place comme une passerelle entre la formation et le groupe pro. Ce groupe joue des matches amicaux contre les meilleures académies de France et d’Europe. Comme pour les autres équipes, on est capable de faire monter des joueurs des U17 et des U19 si on sent qu’ils ont la qualité pour jouer avec le groupe Elite. L’idée, c’est vraiment de pouvoir donner des opportunités à des joueurs de tout âge de pouvoir évoluer au plus haut niveau. C’est notre travail à tous de savoir à quel moment ils seront prêts à en découdre face à des adversaires plus matures et expérimentés. Actuellement, nous sommes en contact quasiment tous les jours avec le coach et le staff de l’équipe première afin de voir comment intégrer un joueur de l’académie dès qu’il est prêt. C’est notre processus interne pour atteindre notre objectif », détaille Pascal de Maesschalck.

La suite après cette publicité

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette méthode porte ses fruits. Cette saison, six joueurs formés à l’AS Monaco ont disputé des minutes de Ligue 1 avec le club de la Principauté : Soungoutou Magassa, Chrislain Matsima, Eliot Matazo, Eliesse Ben Seghir, Edan Diop et Maghnes Akliouche. Et d’autres devraient rapidement les imiter tant le vivier de l’académie monégasque semble intarissable. Le milieu de terrain Saïmon Bouabré et l’attaquant Joan Tincres, vainqueurs de la dernière Coupe Gambardella avec les Rouge et Blanc et qui font partie des meilleurs joueurs de leur génération actuellement, ont été sélectionnés pour disputer en Indonésie la Coupe du Monde U17 avec les Bleuets, qui débute ce vendredi. Outre ces deux joueurs, l’AS Monaco peut se targuer en cette fin d’année 2023 d’être le club français le plus représenté dans toutes les différentes Equipes de France avec un total de 16 joueurs. Des chiffres qui confortent le positionnement du club comme l’un des meilleurs formateurs du foot français et un état des lieux qui réjouit le club en interne et qui le conforte à aller encore plus loin dans la démarche.

La liste des joueurs de l’AS Monaco sélectionnés en Equipe de France sur les derniers rassemblements à date :

U16 : Massiremba Drame - Checkina Akué

U17 : Nick Mokabakila - Pape Cabral

U18 : Saïmon Bouabré – Joan Tincres – Aladji Bamba

U19 : Mayssam Benama – Eliesse Ben Seghir - Ritchy Valme

U20 : Edan Diop – Malamine Efekele

Espoirs : Maghnes Akliouche – Chrislain Matsima – Soungoutou Magassa

Equipe de France A : Youssouf Fofana

Des résultats concrets et impressionnants que Lionel Rouxel, le responsable des sélections de jeunes à la Fédération Française de Football, ne peut que saluer. « L’AS Monaco est aujourd’hui l’un des plus gros fournisseurs de joueurs sélectionnés ou présélectionnés dans les différentes Équipes de France. C’est le signe de la bonne santé de son centre de formation. Beaucoup de choses sont mises en place pour le développement et l’épanouissement du joueur à l’AS Monaco. Les structures sont bonnes et les gens sont compétents, et ce dans tous les pôles : le sportif, bien sûr, mais aussi la vie quotidienne, la scolarité, la préparation physique… » Une stratégie payante à court et long terme donc…