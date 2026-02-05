Arsenal : Martin Ødegaard répond à la nervosité des supporters

Martin Ødegaard a avoué que l’ambiance de l’Emirates peut parfois peser sur les épaules d’Arsenal… Interrogé par Men in Blazers, le capitaine des Gunners admet que les joueurs ressentent les « nerfs » transmis par les tribunes, notamment dans les fins de match tendues. « Parfois on peut le sentir, il y a tellement de monde… Bien sûr que les supporters deviennent nerveux quand on défend un avantage, mais ça fait partie du football », explique le Norvégien, tout en soulignant que l’énergie globale reste « incroyable » et majoritairement positive pour l’équipe.

Ces propos font écho aux critiques récentes de Roy Keane, qui accusait les fans londoniens d’installer une atmosphère anxieuse après la défaite contre Manchester United. Ødegaard, lui, insiste sur la maturité grandissante du groupe, habitué à la lutte pour le titre ces dernières saisons : « on a gagné en expérience, on sait gérer cette pression. On croit en ce qu’on fait et en cette équipe. » Un discours de résilience alors qu’Arsenal est toujours leader du championnat.