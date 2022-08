Affaire Pogba : Mathias s'en prend encore à son frère Paul !

La suite après cette publicité

« Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba ». Plus tôt ce matin, Paul Pogba et ses avocats répondaient à la surprenante vidéo du frère du Turinois, Mathias Pogba, qui expliquait avoir de grosses révélations à faire sur lui, ainsi que sur Kylian Mbappé.

Face à tous les commentaires que génère cette histoire sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba a tenu à reprendre la parole sur son compte Twitter. « Salut à tous, bon dimanche. Un seul tweet et autant d'engouement, waw, hier j'avais envie de m'exprimer mais je vois que je ne suis pas le seul... Je comprend que vous ayez des questions, en plus je vois que mon frère a répondu via ses avocats pour se donner de la crédibilité », a d'abord lancé l'attaquant, avant d'enchaîner.

Une histoire de famille

« J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des média et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins ! Ah, et il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandit, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent... », a conclu le joueur.

De quoi parle-t-il vraiment ? Seul lui et les principaux concernés le savent. Mais une chose est sûre, cette histoire n'est pas un simple coup de buzz ou de promo comme on pouvait le penser hier, et la famille Pogba est bel et bien divisée. On devrait rapidement en savoir plus, et cette affaire s'annonce longue...