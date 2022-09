AJ Auxerre - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après un journée en milieu de semaine, la Ligue 1 revient déjà sur le devant de la scène. Cette 6e journée, c'est Auxerre qui va l'inaugurer en recevant l'OM à l'Abbé-Deschamps. Battu à Lyon il y a trois jours, les Bourguignons espèrent renouer avec la victoire devant leur public. Malheureusement pour lui, Jean-Marc Furlan sera privé de Jeanvier, Charbonnier et Pellenard, tous blessés. Ainsi, le technicien devrait se tourner vers un 4-5-1, plus de l'inusable Benoît Costil dans le but.

Il sera protégé par une défense qui devrait être composée de Joly et Mensah sur les côtés, en plus d'une charnière centrale Jubal-Coeff. Dans l'entrejeu, où les Auxerrois espèrent profiter de leur système pour obtenir le nombre, Sinayoko et le capitaine Autret, buteur au Groupama Stadium, seront chargés d'animer les ailes. Dans l'axe, Touré est pressenti pour démarrer devant la défense, un cran en-dessous Hein et Sakhi. Enfin à la place de Charbonnier, Nuno Da Costa va démarrer.

Alexis Sanchez associé à Luis Suarez ?

Le promu aura fort à faire face à une équipe très en forme en ce début de championnat (4 victoires, 1 nul), d'autant que l'OM dispose de tous ses éléments, excepté Payet et Gigot, comme annoncé par Tudor en conférence de presse. Le dernier renfort du mercato, Amine Harit, est même intégré au groupe pour ce matin. Igor Tudor titularisera Pau Lopez dans le but. En défense, il risque d'y avoir un peu de changement par rapport à l'équipe qui l'a emporté 1-0 sur Clermont mercredi.

Mbemba et Bailly devraient cette fois être associés à Balerdi. Sans surprise et particulièrement à l'aise en ce début de saison, Clauss et Tavares occuperont les ailes. Rongier et Veretout feront office de double pivot dans l'axe, ce qui permettra à Gerson d'évoluer un cran plus haut sur le terrain. Alexis Sanchez devrait lui aussi démarrer mais dans un rôle d'attaquant de soutien à Luis Suarez.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur un doublé d’Alexis Sanchez pour tenter de remporter 1 000 € (cote à 10). (cotes soumises à variation)