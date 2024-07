Paul Mitchell est le nouveau directeur sportif de Newcastle

Neuf mois après son départ de l’AS Monaco, Paul Mitchell devient le nouveau directeur sportif de Newcastle. « J’ai vu la croissance et l’ambition récentes du club. Cela, ainsi que l’incroyable base de fans, ont fait de la décision de rejoindre le club une décision facile à prendre. J’ai hâte de commencer et de contribuer à la croissance de l’organisation et à sa compétitivité à long terme dans tous les domaines », a-t-il expliqué dans le communiqué officiel des Magpies.

Ce ne sera pas sa première expérience en Angleterre, puisqu’il a travaillé pour Southampton (2012-2014) et Tottenham (2014-2018). L’Anglais a ensuite été employé par différents clubs détenus par Red Bull (Leipzig, New York et Bragantino), avant de poser ses valises à Monaco, en 2020.