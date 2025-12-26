AC Milan : une rumeur sur une vente du club enfle en Italie

L’AC Milan pourrait se retrouver à un tournant stratégique majeur dans les prochaines années. Après la vente du club par Elliott à RedBird pour environ 1,2 milliard d’euros, le fonds vendeur avait accordé un vendor loan ensuite refinancé en décembre 2024. À cette occasion, la part de capital avait été ramenée à 489 millions d’euros, avec une nouvelle échéance fixée à juillet 2028. Toutefois, en raison des intérêts, la dette liée à ce prêt atteignait déjà 523 millions d’euros au 30 juin dernier, selon Calcio&Finanza, maintenant une pression financière significative sur la structure du club.

Selon les informations relayées par Matteo Moretto sur la chaîne YouTube italienne de Fabrizio Romano, des mouvements importants pourraient intervenir dès 2026 sur le plan économique et sociétaire. Plusieurs scénarios sont envisagés : la cession d’une participation minoritaire, la mise en place d’un nouveau financement pour éponger le vendor loan d’Elliott, voire une vente totale du club. Dans ce contexte, le Milan serait activement à la recherche de 500 à 600 millions d’euros pour refinancer sa dette, avec Comvest Credit Partners cité comme possible partenaire. Une situation encore floue, mais à surveiller de près, tant elle pourrait redéfinir le visage structurel et financier des Rossoneri.