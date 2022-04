Nice : Dante lance un avertissement à Kasper Dolberg

Arrivé à Nice il y a bientôt 3 ans, Kasper Dolberg (24 ans) n'a jamais semblé être complètement épanoui sur la cote d'Azur. Le Danois totalise 7 buts et 1 passe décisive en 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, et doit lutter avec Amine Gouiri et Andy Delort pour être titulaire. Il pourrait faire bien plus encore selon son coéquipier et capitaine, Dante qui n'hésite pas à le tancer car il a d'énormes capacités selon lui.

«Je lui ai déjà dit ce que je pensais en face, donc, je n’ai aucun mal à affirmer qu’on attend plus de lui, a posé Dante. Kasper a toute la panoplie du grand attaquant, il ne devrait pas être à Nice compte tenu de toutes ses qualités... Mais dans son langage corporel, il doit faire plus, pour lui, pour nous et pour les adversaires qui doivent se dire qu’il est casse c... à prendre au marquage», prévient le Brésilien dans l'émission Gym Tonic de Nice Matin.