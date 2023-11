Jérôme Boateng de nouveau recalé par un club de Bundesliga !

Décidément, l’après-OL de Jérôme Boateng est bien semé d’embûches. Après avoir quitté le Rhône à l’issue de son contrat avec les Gones l’été dernier, le défenseur central allemand avait mis sa carrière professionnelle au second rang en raison d’une affaire judiciaire le concernant - un nouveau procès va avoir lieu, poursuivi pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne, des faites remontant à 2018. Après s’être entraîné à plusieurs reprises sous la houlette de Thomas Tuchel au Bayern Munich, qui avait finalement décidé de ne pas l’engager comme annoncé dans un communiqué publié début octobre, un autre club de Bundesliga était prêt à signer le champion du monde 2014 : le promu Heidenheim. Néanmoins, l’entraîneur du club, Frank Schmidt, n’avait pas compris les rumeurs liant le joueur de 35 ans à l’actuel 13e du championnat outre-Rhin.

«De mon côté, je peux dire que j’ai été très surpris par ce que j’ai lu, explique l’entraîneur de 49 ans dans des propos récoltés par Sky Sports Germany. Nous avons un ADN avec des jeunes joueurs affamés que nous formons et que nous faisons progresser. Il ne s’intégrerait pas tout à fait dans ce contexte.» Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir l’agent de l’ex-international allemand (76 sélections, 1 but) au micro de Bild : «nous sommes très étonnés par les déclarations de Frank Schmidt. Son directeur sportif a demandé une rencontre - qui a eu lieu le 3 novembre ! Jérôme n’a jamais donné sa parole à Heidenheim et n’a à aucun moment fait part de son intérêt pour un transfert là-bas. Au contraire, Heidenheim a voulu l’inviter et l’a courtisé. Il est insolent et bizarre d’inverser la situation comme si Heidenheim refusait Jérôme.» Le message est passé.