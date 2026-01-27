OL : Endrick met un coup de pression au Real Madrid

Depuis 2011, il faut surtout compter sur le Paris Saint-Germain et la fortune du Qatar pour voir des stars internationales débarquer en Ligue 1. Mais cette saison, l’Olympique Lyonnais a peut-être réussi le plus gros coup du mercato hivernal. Complètement démuni en attaque, le club entraîné par Paulo Fonseca a su convaincre le Real Madrid de lui prêter Endrick jusqu’à la fin de la saison. Un prêt surtout désiré par un joueur en manque de temps de jeu.

Les Gones ont travaillé sur ce dossier dès le mois de septembre 2025 et aujourd’hui, ils s’en frottent les mains. Il reste encore quatre mois pour finir la saison 2025-2026, mais l’international auriverde (14 sélections, 3 buts) a déjà fait parler la poudre en à peine trois matches (4 buts, 1 passe décisive). Pour le moment, le pari est gagnant pour tout le monde. Et dans un monde du football où tout va très vite, les médias commencent déjà à évoquer le futur de l’ancien pensionnaire de Palmeiras.

Un nouveau prêt sera envisagé si…

Hier, ESPN Brésil assurait que Paulo Fonseca aurait déjà demandé aux dirigeants de l’OL de négocier avec Madrid la prolongation du prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. À première vue, un tel scénario ressemble davantage à de la fiction. Cependant, The Athletic révèle que le clan du Brésilien sera prêt à tout pour protéger les intérêts de son poulain. En clair, Endrick ne veut plus revivre les mois passés scotché sur le banc de touche au Real Madrid.

S’il parvient à se relancer dans le Rhône et qu’il arrive à être dans la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, le Brésilien attendra davantage de considération de la part de la Casa Blanca. Concrètement, le média explique que la priorité du joueur reste de s’imposer chez les Merengues (avec lesquels il est sous contrat jusqu’en 2030), mais qu’il voudra avoir de réelles possibilités de se montrer. Si ce n’est pas le cas, The Athletic assure que les proches du buteur «réévalueront sa situation afin de déterminer s’il doit chercher un autre prêt ou un prêt avec option d’achat.» Le message est passé.