Serie A : Matías Soulé ne veut pas entendre parler de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite essaye de diversifier ses arrivées. Beaucoup de joueurs confirmés, voire surtout en fin de carrière, se sont dirigés vers le Golfe depuis un an. La Saudi Pro League veut désormais attirer des jeunes. C’est ce qu’ils essayent de faire avec Matías Soulé (20 ans), jeune pépite argentine de la Juventus qui est prêtée cette saison chez le promu Frosinone. Selon Sky Sports Italia, Al-Ittihad, équipe entraînée par l’Argentin Marcelo Gallardo, a fait une offre de 30 millions d’euros à la Juventus. Mais le joueur ne veut pas quitter l’Italie cet hiver.

L’ailier offensif brille avec Frosinone (13e), l’équipe d’Eusebio Di Francesco. Il n’a raté aucun match depuis son arrivée et est jusqu’à présent meilleur buteur du club avec 9 buts en 19 matches de Serie A. L’Argentin a d’ailleurs de nouveau marqué dimanche dernier lors du match à domicile contre Cagliari. Plus globalement, Matías Soulé est le quatrième meilleur buteur du championnat italien, derrière Lautaro Martinez (18 buts), Dusan Vlahovic (11) et Olivier Giroud (10).