Serie A

Serie A : la Juventus domine Parme avec un doublé de Bremer

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gleison Bremer @Maxppp
Parme 1-4 Juventus

La Juventus a poursuivi sa démonstration de force en s’imposant largement sur la pelouse de Parme (1-4) lors de la 23e journée de Serie A. Sérieuse et clinique, la Vieille Dame a rapidement pris le contrôle des débats grâce à un Bremer impérial, auteur d’un doublé (15e, 54e), symbolisant la supériorité physique et aérienne turinoise. Avant la pause, Weston McKennie avait déjà fait le break (37e), sanctionnant les largesses défensives parmesanes et envoyant la Juve aux vestiaires avec un avantage confortable (0-2).

Au retour des vestiaires, Parme a tenté de réagir mais s’est heurté à un bloc juventino parfaitement en place. Le second but de Bremer a définitivement éteint le suspense, avant que Jean-David ne vienne alourdir le score et conclure une soirée maîtrisée de bout en bout. Cette victoire nette confirme l’excellente dynamique de la Juventus, plus que jamais lancée dans la course au titre, tandis que Parme, dépassé dans tous les secteurs, reste englué dans le bas de tableau.

Pub. le - MAJ le
