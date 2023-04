PSG : le groupe convoqué pour défier le RC Lens

La suite après cette publicité

Et si c’était tout simplement le match du titre ? Ce samedi, sur les coups de 21 heures, le PSG reçoit le RC Lens dans le cadre de la 31e journée de la Ligue 1. Ce choc très attendu au Parc des Princes, dans un climat extrêmement tendu autour de Christophe Galtier, devrait avoir son importance : les Rouge et Bleu comptent 6 points d’avance avant cette rencontre.

Pour aller défier les Sang et Or, l’entraîneur du PSG a en tout cas convoqué un groupe de 19 joueurs. Malgré les absences de Neymar Jr, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et de Renato Sanches, les cadres Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes sont eux bien présents.

