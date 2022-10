LdC : Manuel Neuer absent face au Barça, Thomas Müller encore incertain

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale et déjà assuré de finir leader du groupe C en Ligue des champions, le Bayern Munich devra néanmoins se déplacer à Barcelone sans deux cadres : Manuel Neuer et Thomas Muller. Le gardien de but du dauphin de l'Union Berlin, absent depuis début octobre en raison d'un pépin à l'épaule, ratera également l'échéance de Bundesliga de ce week-end, ce sera sur la pelouse d'Hoffenheim, actuel 4e du championnat, samedi après-midi (15h30).

«Il a encore quelques douleurs et manquera probablement aussi le match de Barcelone. Nous visons Mayence. (...) Nous devrons voir comment se déroule le processus de guérison avant qu'il puisse rejouer», a déclaré son entraîneur Julian Naglesmann en conférence de presse. Quant à l'attaquant champion du monde 2014, ménagé ces dernières semaines, pourrait lui affronter le Barça en milieu de semaine prochaine : «il a contracté un mal de ventre pendant la nuit. Je pense qu'il sera rétabli à temps pour le match de la Ligue des champions.»