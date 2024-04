Discipline : Pierre Lees-Melou va défendre son cas pour faire annuler son carton rouge

Exclu pour deux cartons jaunes (86e), le premier carton pour contestation et le second après une échauffourée, Pierre Lees-Melou (30 ans) a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 lors des dernières minutes du match très animé contre l’OL (4-3) du week-end dernier. Une décision arbitrale de Mathieu Vernice que le joueur de Brest et son club contestent.

Pour plaider sa cause, Pierre Lees-Melou va se rendre à Paris avec l’avocat du club afin de se défendre directement auprès de la commission de la discipline. L’objectif pour le milieu breton est de jouer le choc contre Monaco ce dimanche (17:05), décisif dans la course à la Ligue des Champions et au podium, synonyme de qualification directe pour la C1.