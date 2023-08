MU : l’énorme coup de gueule de Raphaël Varane

À 30 ans, Raphaël Varane a montré qu’il voulait désormais privilégier sa santé aux cadences infernales du football. Le défenseur a ainsi pris sa retraite internationale afin d’avoir un calendrier allégé. Mais visiblement, le joueur de Manchester United en a gros sur le coeur… et surtout contre la fédération anglaise. Sur son compte Twitter, l’ancien Bleu a tout simplement poussé un énorme coup de gueule contre la FA.

« Nous avons eu une réunion la semaine dernière avec la FA (la fédération anglaise). Ils ont recommandé aux arbitres de nouvelles décisions et règles. De la part des managers et des joueurs, nous partageons nos inquiétudes depuis de nombreuses années maintenant qu’il y a trop de matchs, que le calendrier est surchargé et qu’il est à un niveau dangereux pour le bien-être physique et mental des joueurs. Malgré nos commentaires précédents, ils ont maintenant recommandé pour la saison prochaine : des matchs plus longs, plus d’intensité et moins d’émotions à montrer par les joueurs. Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100% pour notre club et à nos supporters. Pourquoi nos avis ne sont-ils pas entendus ? En tant que joueur, je me sens très privilégié de faire le travail que j’aime tous les jours, mais je sens que ces changements nuisent à notre jeu. Nous voulons être à notre niveau maximum, le meilleur possible et réaliser des performances incroyables pour que les fans puissent célébrer chaque semaine. Je pense qu’il est important que nous, joueurs et managers, soulignions ces problèmes importants car nous voulons protéger le jeu que nous aimons et donner le meilleur de nous-mêmes aux fans ». À bon entendeur.