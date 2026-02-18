OM : Medhi Benatia justifie le choix Habib Beye !

La semaine a été très agitée du côté de Marseille et le dénouement est enfin arrivé. Après un nombre incalculable de rebondissements autour du départ ou non de Medhi Benatia et désormais de celui de Pablo Longoria, la formation phocéenne a finalement réussi à trouver son entraîneur. Sans surprise, c’est Habib Beye qui a été officialisé ce mercredi soir. Quelques jours seulement après son licenciement du côté du Stade Rennais, le coach sénégalais rebondit donc du côté de l’OM, son club de cœur.

La suite après cette publicité

Ce choix, c’est surtout celui de Medhi Benatia qui a négocié avec lui depuis le début. Conforté dans ses fonctions et avec un rôle élargi (ce qui logiquement entraîne un déclassement de Pablo Longoria), le dirigeant marocain avait depuis le début jeté son dévolu sur l’ancien technicien du Red Star. Il a finalement réussi à obtenir gain de cause et a donc offert un contrat jusqu’en 2027 à Habib Beye. Ce mercredi soir après l’officialisation, Medhi Benatia s’est exprimé à travers les canaux officiels du club pour justifier son choix.

La suite après cette publicité

Benatia s’explique sur son choix

«Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée», a-t-il ainsi lancé avant d’enchaîner. «Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée.»

Un choix fort donc de la part de Benatia qui a également été validé par Frank McCourt. «La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau au parcours exigeant et également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison», a lancé le propriétaire américain. Il est aussi bon de noter qu’aucune déclaration de Pablo Longoria ne figure dans le communiqué publié par l’Olympique de Marseille, preuve, sans doute, d’un départ imminent pour le dirigeant espagnol…