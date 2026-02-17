MU : les aveux fous de l’adjoint d’Erik ten Hag sur Cristiano Ronaldo

Le second passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United a laissé des traces, marqué par une relation rapidement détériorée avec le coach de cette époque, Erik ten Hag. Revenu en 2021 après avoir brillé avec la Juventus, le Portugais a quitté le club fin 2022 dans un climat explosif, après des mois de tensions internes. Une période agitée qui s’inscrivait dans un contexte plus large d’instabilité sportive, le technicien néerlandais étant lui-même remercié en octobre 2024 après des résultats bien trop insuffisants. Mais c’est surtout le témoignage de Steve McClaren au Daily Mail qui éclaire aujourd’hui l’ampleur du malaise.

L’ancien adjoint d’Erik ten Hag décrit des confrontations régulières à l’entraînement, expliquant que ten Hag demandait à Ronaldo de respecter des consignes basiques, notamment lancer le pressing. « Si tu ne peux pas le faire, tu ne joueras pas », aurait-il répété au Portugais. « Il y avait beaucoup de batailles sur ce terrain d’entraînement », se souvient-il. « On entendait souvent : "Tout ce que je veux que tu fasses, c’est ceci, cela, cela et encore cela". C’était la méthode d’entraînement d’Erik : "Ronnie, c’est ton travail" », a expliqué Steve McClaren avant d’ajouter encore : « je lui disais : "si tu ne peux pas faire ça, tu ne joueras pas. Ou si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas jouer. D’accord, ou alors il (ten Hag) ne te choisira pas. Je te le dis, il ne te choisira pas". C’était un peu tendu. Pas une bagarre, plutôt une confrontation, et qui allait gagner ? Erik est resté inflexible. Je pense que la plupart des entraîneurs auraient cédé. Certains entraîneurs sont comme ça. Mais lui, il est resté sur ses positions. » Voilà qui est plus clair désormais…