Ole Gunnar Solskjær retrouve un banc de touche !

Revoilà Ole Gunnar Solskjaer. Sans poste depuis son départ de Manchester United en novembre 2021, le Norvégien était tout proche de s’asseoir sur le banc de Besiktas depuis plusieurs plusieurs jours. Et c’est désormais officiel : le Norvégien est le nouveau coach des Aigles Noirs. C’est ce qu’a annoncé le club turc sur X.

Le défi est grand pour le coach passé par Molde. Actuellement, Besiktas est sixième de Super Lig. L’objectif pour Solskjaer sera de ramener le club 16 fois champion de Turquie sur le devant de la scène, et surtout au niveau de ses deux principaux rivaux : Galatasaray et Fenerbahçe, respectivement premier et deuxième du championnat.