Maroc : Ben Seghir absent de la feuille de match pour la finale

Eliesse Ben Seghir est absent de la feuille de match côté marocain. L’attaquant de 20 ans, qui s’entraînait à l’écart du groupe la veille, est remplacé par Romain Saïss, de retour dans le groupe après son absence. Ce changement intervient à quelques heures de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, disputée ce soir.

Une affiche très attendue entre deux sélections majeures du continent, où l’expérience de Saïss pourrait peser face à une équipe sénégalaise en quête d’un nouveau sacre.