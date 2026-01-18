CAN
Maroc : Ben Seghir absent de la feuille de match pour la finale
1 min.
@Maxppp
Eliesse Ben Seghir est absent de la feuille de match côté marocain. L’attaquant de 20 ans, qui s’entraînait à l’écart du groupe la veille, est remplacé par Romain Saïss, de retour dans le groupe après son absence. Ce changement intervient à quelques heures de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, disputée ce soir.
La suite après cette publicité
Hanif Ben Berkane @HanifBerkane – 18:14
❌🇲🇦 Eliesse Ben Seghir absent de la feuille de match côté Maroc. Remplacé par Romain Saiss qui fait son retour.Voir sur X
L’attaquant de 20 ans s’entraînait à l’écart du groupe hier.
L’attaquant de 20 ans s’entraînait à l’écart du groupe hier.
Une affiche très attendue entre deux sélections majeures du continent, où l’expérience de Saïss pourrait peser face à une équipe sénégalaise en quête d’un nouveau sacre.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer