Maroc : Ben Seghir absent de la feuille de match pour la finale

Eliesse Ben Seghir avec le Maroc
Sénégal 1-0 Maroc

Eliesse Ben Seghir est absent de la feuille de match côté marocain. L’attaquant de 20 ans, qui s’entraînait à l’écart du groupe la veille, est remplacé par Romain Saïss, de retour dans le groupe après son absence. Ce changement intervient à quelques heures de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, disputée ce soir.

Hanif Ben Berkane
❌🇲🇦 Eliesse Ben Seghir absent de la feuille de match côté Maroc. Remplacé par Romain Saiss qui fait son retour.

L’attaquant de 20 ans s’entraînait à l’écart du groupe hier.
Une affiche très attendue entre deux sélections majeures du continent, où l’expérience de Saïss pourrait peser face à une équipe sénégalaise en quête d’un nouveau sacre.

