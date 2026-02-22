Ses moments de cafard, les Bleus, le prix de son transfert… Wesley Fofana vide son sac

Quatre ans après son arrivée pour plus de 80 millions d’euros, Wesley Fofana semble avoir enfin donné le coup d’envoi de son histoire avec Chelsea. Cette saison, l’international tricolore (1 sélection) trouve de la continuité chez les Blues, où Liam Rosenior en a fait l’un de ses piliers depuis son arrivée. Sa contre-performance face à Burnley hier (il a été victime d’insultes racistes après le match) ne doit pas être une relecture de ses derniers mois, largement salués en Angleterre.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le défenseur de 25 ans s’est livré en toute franchise. Il a notamment évoqué les moments de doutes et passages à vide qui accompagnaient chacune de ses blessures jusqu’à ce qu’il revienne cette saison. «Ca a été compliqué, j’ai vécu des saisons blanches, des saisons où je pensais que c’était la bonne saison, que j’étais de retour… mais tout s’est écroulé. C’est dur quand on est en dehors mais surtout quand on revient, on doute de tout, on se dit qu’on n’est plus le même joueur, qu’on a tout perdu…», confie l’ancien joueur de l’ASSE.

La suite après cette publicité

«La Coupe du Monde ? Pourquoi eux et pas moi ? »

Concernant le prix de son transfert estimé à 81 millions d’euros, qui en fait à ce jour le 5e plus important de l’histoire pour un défenseur central (derrière Gvardiol, Maguire, de Ligt et van Dijk), Fofana reconnaît avoir parfois surjoué pour justifier l’investissement : «si le prix de mon transfert a été digéré ? Chaque erreur, les fans rappellent le prix, mais ça fait partie du jeu. J’ai été blessé, je voulais trop en faire, justifier le prix, maintenant je l’ai accepté.» Quand on le questionne sur les bonnes choses qu’on pourrait lui souhaiter en 2026, Fofana répond du tac au tac : remporter un premier trophée avec Chelsea, et obtenir un billet pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis, après avoir souvent dû renoncer à ses sélections au dernier moment, en raison de péphins physiques.

«Les bleus ? Cet été, je n’ai rien de prévu, sourit-il. (…) Il y a de la concurrence, on est énormément, je sais que Dayot (Upamecano) et William (Saliba) sont en place, ils ont montré ce dont ils étaient capables en duo. Ibou (Konaté) est là depuis un moment, il est installé, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Pourquoi eux et pas moi ? Les plus méritants seront appelés, le plus important c’est de donner le maximum.» Il faut dire que derrière les trois intouchables, le débat reste ouvert. Lucas Hernandez a été appelé lors des derniers rassemblements, mais jouit d’un crédit limité au PSG. Quant à Loïc Badé, Benjamin Pavard ou encore Clément Lenglet, ils ne se sont encore jamais affirmés comme des évidences aux yeux de Deschamps. La candidature de Fofana est posée