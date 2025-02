Rennes - Lille : les compositions officielles

Ce dimanche, la 22e journée de Ligue 1 offre un joli duel entre le Stade Rennais et le Lille OSC. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 3-4-3 avec Brice Samba dans les cages derrière Jérémy Jacquet, Christopher Wooh et Lilian Brassier. Le milieu de terrain est assuré par Djaoui Cissé et Ismaël Koné avec Lorenz Assignon et Adrien Truffert dans les couloirs. Devant, Ludovic Blas et Musa Al-Taamari sont associés derrière Arnaud Kalimuendo.

De leur côté, les Dogues s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro Ribeiro et Ismaily. Benjamin André, Ayyoub Bouaddi et Ngal’ayel Mukau se retrouvent dans l’entrejeu avec Mitchel Bakker et Hakon Haraldsson dans les couloirs. En pointe, Chuba Akpom se retrouve tout seul.

Les compositions

Stade Rennais : Samba - Jacquet, Wooh, Brassier - Assignon, Cissé, Koné, Truffert - Blas, Kalimuendo, Al-Taamari

Lille OSC : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André, Mukau, Bouaddi - Bakker, Akpom, Haraldsson