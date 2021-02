Ligue 2 : Auxerre se contente d'un nul face à Guingamp

Auxerre avance au ralenti en cette 25e journée de Ligue 2. Lors de la réception de Guingamp, les Bourguignons se sont contentés d'un match nul 1-1 et ne réalisent qu'un petit pas en direction du podium. Avant le multiplex du soir, ils possèdent désormais trois points de retard sur la 3e marche et ont en plus perdu Le Bihan sur blessure.

L'EAG, qui se bat pour son maintien dans ce championnat, a même ouvert le score et a joué crânement sa chance mais ça n'a pas tenu, Bernard (38e) répondant au but de Gomis (18e). Les Bretons ont maintenant un point d'avance sur le barragiste, Chambly qui va jouer ce soir à Clermont très diminué.

Le classement de Ligue 2.