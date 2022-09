Juve : Paul Pogba sort du silence

Paul Pogba vit des heures difficiles. Entre son affaire extrasportive avec son frère et sa rechute qui l’a contraint à se faire opérer du genou, le joueur de la Juventus n’est pas au mieux. Désormais, il attend de savoir s’il aura des chances ou non d’aller au Mondial avec l’équipe de France. En attendant, il a envoyé un message pour donner de ses nouvelles.

« Salut à tous, c’est la Pioche. J’espère que vous allez tous bien. Moi ça va, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier, tous, pour vos messages, votre support. Sachez que mentalement ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul. On va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messagers et votre soutien. On sourit toujours », a-t-il posté sur Instagram.