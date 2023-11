Euro 2024 : les Bleus en passe de devenir têtes de série

À l’occasion de la trêve internationale de novembre, l’équipe de France est de retour sur le pont. Ce samedi, les hommes de Didier Deschamps affronteront Gibraltar à Nice avant de prendre la direction d’Athènes pour y défier la Grèce, mardi soir. En marge de ces deux confrontations, l’objectif est clair pour les partenaires de Kylian Mbappé : s’assurer d’être têtes de série avant le tirage au sort de l’Euro 2024, fixé le 2 décembre prochain à Hambourg.

Grâce au match nul entre la Hongrie, qualifiée, et la Bulgarie (2-2) la veille, les Bleus, leaders incontestés de leur poule avec 18 points, n’ont plus besoin que de deux points pour finir parmi les cinq meilleurs premiers. Une victoire face au bon dernier du Groupe B ce week-end, qui n’a pas marqué le moindre point dans ces éliminatoires, permettrait aux coéquipiers de Dayot Upamecano, qui a relayé le message de son sélectionneur en conférence de presse, de voir l’avenir sous de meilleurs auspices. «Bien sûr, c’est important pour nous. Il (Didier Deschamps ndlr) nous a fait passer le message. On va entamer le match comme si on n’était pas encore qualifié», a indiqué le défenseur du Bayern Munich.