Toulouse-OL : les compositions officielles

Place à la 31e journée de Ligue 1 qui débute ce vendredi soir avec le déplacement de l’OL à Toulouse (coup d’envoi 21h, un match à suivre en direct sur FM). Septième en championnat avec 47 points, à cinq unités des places européennes, Lyon n’a plus le choix et doit s’imposer en Haute-Garonne pour encore y croire mais le TFC, 12e avec 38 points, est en fête avec un maintien presque sécurisé et une finale de Coupe de France à jouer contre Nantes, le 29 avril prochain.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Laurent Blanc reconduit quasiment le même onze qui a dominé Rennes (3-1). Suspendu, Barcola est absent et l’entraîneur de l’OL le remplace par Jeffinho devant avec Lacazette. Dembélé démarre donc sur le banc. Derrière, Henrique est préféré à Tagliafico à gauche de la défense. Rien ne change au milieu avec Cherki en 10 et Tolisso, Lepenant et Caqueret en soutien. Côté Toulouse, Philippe Montanier est privé de deux cadres (Desler et Dejaegere) alors que Ratao est trop juste. Costa débute en défense centrale alors que Kamanzi est titulaire à droite. Au milieu, Genreau enchaîne après Montpellier alors que Dallinga sera soutenu devant par Aboukhlal et Chaïbi.

À lire

OL : Jean-Michel Aulas ne partira pas en fin de saison

Les compositions officielles :

Toulouse : Dupé – Kamanzi, Rouault, Costa, Suazo – Genreau, Spierings, Van den Boomen – Aboukhlal, Dallinga, Chaïbi.

La suite après cette publicité

Lyon : Lopes – Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Henrique – Lepenant, Tolisso, Caqueret – Cherki – Lacazette, Jeffinho.