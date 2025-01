Le Bayern Munich se prépare à 4 départs de taille

Le Bayern Munich est débordé. Cet hiver, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont pas mal de dossiers à gérer. Il y a quelques jours, ils ont enfin bouclé celui concernant Alphonso Davies. Après un travail colossal de la direction, le Canadien a finalement accepté de prolonger son bail en Bavière alors que le Real Madrid était prêt à l’accueillir librement durant l’été 2025. Ce vendredi, Bild dévoile d’ailleurs les détails de l’opération Davies. Ainsi, le polyvalent latéral gauche va parapher un bail de 5 ans avec un salaire de 15 M€ ainsi que 5 M€ de bonus sur ses performances et une prime à la signature de 20 M€. Après lui, les Allemands espèrent boucler la prolongation de Jamal Musiala.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 21 ans n’est pas contre prolonger. Mais il souhaite inclure une clause libératoire de 175 M€. Ce que le Bayern Munich, qui veut avoir la main concernant les ventes de ses joueurs, refuse. Mais il y a encore du temps pour s’entendre. Il y aura visiblement moins de problèmes avec Thomas Müller. Libre cet été, l’Allemand, qui s’entend parfaitement avec sa direction, devrait prolonger au moins pour une saison supplémentaire. D’autres éléments du groupe de Vincent Kompany, eux, sont dans une situation moins confortable. C’est le cas de Leroy Sané. Lui aussi veut continuer à jouer au Bayern Munich. Selon Bild, il fait son maximum pour obtenir un nouveau contrat alors que les dirigeants munichois se montrent assez critiques à son égard.

L’avenir incertain de plusieurs cadres

Ils souhaitent plus de régularité de sa part et attendront le dernier moment pour trancher. De son côté, Sané est disposé à accepter un bail de 2 ans avec une baisse de salaire. Un départ n’est pas à exclure d’ici au mercato d’été. Comme lui, Serge Gnabry (sous contrat jusqu’en 2026) et Kingsley Coman (sous contrat jusqu’en 2027), récemment lié à Arsenal, sont de potentiels candidats au départ. Bild explique que les Bavarois sont prêts à écouter les offres pour eux, puisque le club veut injecter du sang neuf sur les ailes. Concernant Mathys Tel, le média allemand indique qu’il pourrait revoir ses plans et accepter de changer d’air puisqu’il a eu de nouveau peu de temps de jeu. Mais un départ est peu probable. Enfin, il y a le cas Joshua Kimmich.

La suite après cette publicité

L’international allemand sera en fin de contrat en juin prochain. Bild explique que Kimmich a eu des contacts avec le Real Madrid. Une destination qui intéresse le joueur qui sait que les Merengues sont compétitifs sur tous les tableaux. Si Marca indique que les Madrilènes ne sont pas sur le coup, Kimmich envisage sérieusement l’option Madrid assure Bild. Le joueur, qui a eu des échanges avec Max Eberl et les autres dirigeants munichois, réfléchit donc à son avenir. Et ce, même si le vestiaire bavarois milite pour sa prolongation de contrat. Potentiellement sur le départ, Sané, Gnabry, Coman et Kimmich, quatre joueurs qui sont des voix importantes du groupe, vont devoir régler leur avenir.