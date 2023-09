Tottenham : Daniel Levy tacle Mourinho et Conte

Ces dernières saisons, Tottenham ne parvient pas à redevenir compétitif. Les entraîneurs se succèdent et le constat reste le même. Les Spurs n’arrivent pas à être une équipe capable de viser le titre en Premier League et à gagner des titres. Et le président Daniel Levy est désormais pointé du doigt sur ses choix à la tête de Tottenham. Dans un entretien accordé à Bloomberg, l’homme d’affaires de 61 ans a justifié les échecs des derniers coachs : José Mourinho et Antonio Conte.

«J’ai fait une erreur. Ce sont d’excellents managers, mais ils n’étaient tout simplement pas parfaits pour Tottenham… la façon dont ils veulent gagner est différente de la façon dont nous devons gagner», a ainsi expliqué Daniel Levy. En espérant que le nouveau coach Ange Postecoglou aura plus de réussite à la tête des Spurs.