Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM National

Alexandre Parsemain va être prêté à Caen

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Alexandre Parsemain en action avec Dijon @Maxppp

Formé à Nice et révélé à Dijon avec qui il avait marqué 11 buts en 33 matchs la saison dernière, Alexandre Parsemain est proche d’un retour en France. L’été dernier, l’attaquant de 22 ans avait préféré rejoindre Lugano en Suisse, plutôt que les championnats portugais, néerlandais, et même belge, où plusieurs clubs avaient exprimé un intérêt.

La suite après cette publicité

En Suisse, la greffe n’a finalement pas pris, et c’est aujourd’hui en National, championnat dans lequel il avait cartonné la saison passée, que Parsemain devrait rebondir. Selon nos informations, le joueur est sur le point de rejoindre Caen sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de saison. Le club normand est actuellement 10e de N1. Parsemain reste lié à Lugano jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National
Caen
Lugano

En savoir plus sur

National National
Caen Logo Caen
Lugano Logo Lugano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier