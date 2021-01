Serie A : l'AC Milan réagit à Bologne et met la pression sur ses poursuivants

L'AC Milan, leader de la Serie A, se déplaçait sur la pelouse du Stadio Renato Dall'Ara de Bologne cet après-midi, pour le compte de la 20e journée. Battus par le rival de l'Inter en quart de finale de la Coupe d'Italie il y a quatre jours (2-1), les Rossoneri voulaient se remettre la tête à l'endroit en championnat, compétition dans laquelle ils restaient également sur une cinglante défaite contre l'Atalanta (0-3). Expulsé en coupe, pour une brouille avec Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic était bien là, mais maladroit.

Après une faute dans la surface sur Rafael Leão, le Suédois voyait son penalty repoussé par Skorupski. Heureusement pour Milan, Ante Rebic suivait et ouvrait le score (0-1, 26e). Une histoire de penalties. C'est Franck Kessié qui doublait la mise depuis le point de penalty, après une double main adverse (0-2, 55e). En fin de match, Andrea Poli profitait d'une perte de balle de Théo Hernandez et d'un bon centre en retrait de Skov Olsen pour réduire l'écart (1-2, 81e), mais le Milan s'imposait. Les Rossoneri (46 pts) mettent la pression sur l'Inter (41 pts) et la Roma (37 pts).