L’OM tient un accord avec 2 clubs pour Azzedine Ounahi

S’il n’appartenait pas au loft, Azzedine Ounahi n’a disputé qu’un seul match, le premier amical de la saison face à Pau à huis clos au centre Robert Louis Dreyfus. Depuis, le joueur a continué à s’entraîner normalement sans être retenu par Roberto De Zerbi. La situation était difficilement tenable pour le milieu offensif international marocain qui ne pouvait plus se permettre de ne pas jouer.

S’il a rapidement été convoité au Moyen-Orient et notamment du côté du Qatar et plus précisément d’Al Sadd qui lui proposait un pont d’or (7 M€ par an), l’ancien milieu du SCO d’Angers avait dit non. Il faut dire que la Fédération Marocaine de Football avait indiqué au n°8 de l’OM que s’il rejoignait le Moyen-Orient, il perdrait sa place avec les Lions de l’Atlas. Inconcevable pour le joueur de 24 ans qui totalise 30 sélections (5 buts) et qui est un pilier de la sélection.

L’OM s’est déjà mis d’accord avec le Panathinaikos et l’Olympiakos

Malgré la fin du mercato estival en France, Ounahi conservait l’espoir de pouvoir trouver un club qui lui permettrait de retrouver du temps de jeu. Il fallait donc trouver un championnat européen compétitif susceptible de l’accueillir. Et c’est du côté de la Super League que les intérêts ont été les plus concrets. Ainsi, deux clubs se sont mis en tête de récupérer le milieu marseillais depuis plusieurs jours, à savoir le Panathinaikos et l’Olympiakos.

Selon nos informations, les deux formations, qui sont qualifiées en Coupe d’Europe, ont même trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille sur les bases d’un prêt. Reste désormais au joueur à choisir le club qui correspondra le plus à ses attentes et qui lui apportera le plus de garanties sportives. Une chose est sûre, après Samuel Gigot, l’OM est sur le point de se délester d’un nouveau joueur. Une bonne nouvelle pour la masse salariale du club phocéen si le transfert vient à se concrétiser…