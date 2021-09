La France chute du podium au classement FIFA

La suite après cette publicité

Les mauvaises performances des Bleus en ce mois de septembre ont des conséquences directes. Certes la victoire contre la Finlande (2-0) lors du 3e match a permis aux Français de s'ouvrir les portes de la 1ère place du groupe à la fin de cette phase de qualifications à la Coupe du monde 2022 mais les deux matches nuls précédents l'ont mis dans le dur et instauré le doute.

Les mauvaises prestations contre la Bosnie (1-1) et en Ukraine (1-1) ont fait tomber la France du podium au classement de la FIFA. 3e avant cette trêve internationale, l'équipe de Didier Deschamps passe à la 4e place, laissant la dernière marche sur la boite à l'Angleterre. Les Three Lions n'étaient d'ailleurs plus montés sur le podium depuis 9 ans !

Les Anglais remontent sur le podium pour la première fois depuis 2012

Finalistes malheureux du dernier Euro, les Anglais poursuivent leur belle remontée et prennent un petit point d'avance sur la France avec 1755 unités contre 1754. Cela pourrait ne pas durer en fonction de la prochaine trêve internationale. En tête en revanche, il n'y a pas de mouvement. La Belgique occupe toujours la place de numéro un avec 1832 points, devant le Brésil et ses 1811 points au compteur.

Pour la suite du classement, on retrouve le champion d'Europe en titre, l'Italie à la 5e place, juste devant le champion d'Amérique du Sud, l'Argentine. Après une chute de trois places le mois dernier, le Portugal remonte au 7e rang, passant devant l'Espagne, désormais 8e. Ce top 10 est complété par le Mexique et le Danemark, qui y fait son entrée à la place des Pays-Bas.

Le top 10 du classement FIFA :