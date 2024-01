Le Barça a pris sa décision pour Xavi

Hier soir, le FC Barcelone est passé à la trappe en Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao après prolongations (4-2). Une élimination qui ne fait pas les affaires de Xavi (44 ans), de plus en plus critiqué pour les résultats et le jeu proposé par son équipe. Sous pression, le technicien espagnol peut compter sur le soutien de sa direction.

En effet, Sport assure que le conseil d’administration du FCB maintient sa confiance, pour le moment, à Xavi. Les dirigeants, notamment le président Joan Laporta, estiment que le club a besoin de stabilité et que changer d’entraîneur maintenant n’est pas une bonne idée. En revanche, ils réfléchiront si les Culés sont rapidement éliminés en Ligue des champions ou sont vraiment distancés en Liga, où les Blaugranas visent au minimum la deuxième place. L’ancien milieu de terrain sait ce qu’il lui reste à faire pour rester en poste.