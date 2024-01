Coupe du Roi : l’Athletic Bilbao vient à bout du Barça grâce aux frères Williams et se qualifie pour la demi-finale

Au lendemain de la victoire étriquée de la Real Sociedad sur la pelouse du Celta Vigo et dans le prolongement de la défaite surprise de Girona face à Majorque plus tôt dans la soirée, l’Athletic Bilbao accueillait le FC Barcelone à San Mamès à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du Roi, ce mercredi. Au sortir de deux qualifications obtenues dans la douleur face à des formations de quatrième et de troisième division lors des deux derniers tours, le Barça était attendu au tournant face à une équipe basque qui entendait poursuivre sur sa dynamique actuelle, ne comptant qu’une seule défaite lors de ses quinze dernières confrontations toutes compétitions confondues. Devant un public galvanisé, les Rojiblancos prenaient les commandes d’entrée de jeu. À l’issue d’une récupération haute, Nico Williams débordait côté droit et centrait en direction du point du penalty. Préféré à Inaki Williams sur le front de l’attaque basque, Guruzeta reprenait victorieusement un ballon cafouillé dans la surface catalane pour mystifier Pena, hésitant dans sa sortie, et ainsi mettre les siens sur les bons rails (1e).

Sonnés par cette ouverture du score précoce, les protégés de Xavi calmaient les ardeurs adverses en mettant le pied sur le ballon avant de mener quelques offensives infructueuses. Pour ne rien arranger à ses affaires, le Barça enregistrait un nouveau coup dur avec la sortie sur blessure de Baldé (23e). Déterminés à revenir dans la partie, les Catalans laissaient passer l’orage et contre le cours du jeu, parvenaient à égaliser sur un but gag. Tel un renard des surfaces, Lewandowski contrait un dégagement de Berchiche et trompait Agirrezabala (26e). Quelques minutes plus tard, Yamal lui emboîtait le pas pour donner l’avantage au Barça. Sur une transition ratée des Basques, l’international espagnol faussait compagnie à Berchiche et s’infiltrait dans la zone de vérité. Inspiré, le joueur de 16 ans trouvait le petit filet d’Agirrezabala d’une frappe enroulée du pied gauche pour inscrire son 3e but de la saison (32e). Méconnaissable pendant une vingtaine de minutes, l’Athletic enclenchait finalement un contre-pressing à l’approche de la mi-temps. Poussant le Barça dans ses retranchements, le club de Bilbao butait néanmoins sur le denier rempart, Pena. Vigilant sur sa ligne, le portier espagnol repoussait une volée plein axe de Sancet (42e), permettant ainsi à sa formation de regagner les vestiaires avec un but d’avance.

De retour sur le pré, l’Athletic Bilbao revenait avec de meilleures intentions que le Barça. Ainsi, le schéma du premier acte se répétait pour les locaux. Exploitant les largesses défensives adverses à la perfection, Nico Williams centrait en direction de Sancet. Oublié au second poteau, l’Ibère plaçait une tête croisée imparable dans le petit filet gauche de Pena (2-2, 49e). Aux abois, les hommes de Xavi subissaient littéralement la loi des Basques. Dans une défense catalane complètement dépassée par les événements, Guruzeta surgissait au point de penalty et voyait sa tentative de la tête flirter avec la barre de Pena (56e). Toujours sous le feu ennemi, le Barça procédait en contre pour se donner de l’air. Lancé par Lewandowski, Yamal se présentait seul devant Agirrezabala mais manquait son face-à-face (65e). Bis repetita à 5 minutes du terme de la partie où cette fois-ci l’Espagnol, pourtant seul après avoir éliminé son homologue basque d’un subtil crochet, voyait le cadre se dérober alors que le but lui tendait les bras (86e). Entre-temps, Inaki Williams, de retour après avoir disputé la CAN avec le Ghana, avait lui aussi manqué une réelle opportunité côté Bilbao (74e).

Assez logiquement au regard de la physionomie de la rencontre, les deux équipes s’offraient 30 minutes supplémentaires pour se départager. Comme à l’accoutumée, Bilbao poussait d’entrée et s’appuyait sur les frères Williams pour donner le tournis aux Catalans. Servi par son frère sur l’aile gauche, Nico Williams éliminait son vis-à-vis avant de prendre sa chance. Or, son tir légèrement dévié frôlait le cadre de Pena (96e). Toujours aussi insistant sur le côté droit, Inaki Williams récupérait haut le cuir et recherchait Herrera en retrait, sans conséquence pour le Barça (98e). C’est finalement sur un exploit individuel du Ghanéen que l’Athletic Bilbao parvenait à terrasser le voisin catalan. Alerté dans son couloir, le numéro 9 des Rojiblancos s’y reprenait à deux reprises pour conclure dans le but abandonné par Pena, surpris par son poteau gauche sur la première tentative du Basque (105e+2). Ajoutant également sa pierre à l’édifice, Nico Williams s’offrait un bijou dans les derniers instants de la partie et corsait un peu plus l’addition (121e). Ainsi, l’Athletic Bilbao arrache une qualification ô combien méritée pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Éliminé de la compétition et distancé dans la course à la Liga, le FC Barcelone de Xavi a du souci à se faire…