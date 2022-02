Le Real Madrid peut s'offrir Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux Milan en pleine crise

La suite après cette publicité

Le gros coup du Real Madrid

Bientôt le retour des Galactiques au Real Madrid ? «L’opération est en marche» titre Marca ce samedi. Selon le journal, le club de la capitale espagnole considère qu'il est totalement financièrement abordable de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland prochainement. Les probables départ d’Isco, Bale, Marcelo et Eden Hazard libéreront la masse salariale nécessaire pour accueillir ces deux jeunes cadors du football mondial. De quoi fortement contrarier les plans du FC Barcelone. Les Blaugranas veulent recruter Erling Haaland. Selon les informations du média néerlandais De Telegraaf, rapporté par Sport, une réunion secrète a eu lieu entre Joan Laporta, président du Barça, Jordi Cruyff, conseiller technique et Mino Raiola, très célèbre agent du jeune attaquant de 21 ans. Un «sommet pour Haaland» s’exclame le média catalan en première page. C’est la 3ème fois que les trois hommes se rencontrent pour parler de l’avenir du norvégien. Mais le rendez-vous décisif est pressenti pour le mois de mars prochain.

San Siro sans victoire

C’est la crise aussi à Milan. Que ce soit l’Inter ou l’AC Milan, «Ils ne gagnent plus» comme le titre le Corriere Dello Sport sur sa première page ce samedi. L'AC Milan recevait l'Udinese à San Siro pour le match d'ouverture de la 27e journée de Serie A. Leaders avant cette rencontre, les Rossoneri avaient l'occasion d'accroître leur avance sur leur rival et dauphin, l'Inter Milan, qui a encore un match en retard à disputer. Mais coup dur pour les Casciavìt, ils n'ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). L’Inter avait donc l’occasion de devenir le leader quelques minutes plus tard contre le Genoa. Mais comme l’explique Tuttosport sur sa Une, si c’est «la fureur à milan» c’est «la crise à l’Inter». Les Interistes n’ont inscrit aucun but dans cette rencontre qui s’est terminée sur le score vierge de 0 à 0. Cela inquiète La Gazzetta Dello Sport, L’Inter n’a plus gagné depuis le 22 janvier, et l’AC Milan enchaîne deux matchs nuls de suite. Ils vont pouvoir se racheter dès mardi. Les deux rivaux s’affrontent en demi-finale de coupe d’Italie. En attendant, le Napoli pourrait devenir leader de Serie A dimanche soir s’il gagne contre la Lazio.

Le courageux Zinchenko

Bien sûr le conflit impact énormément les joueurs ukrainiens. Ce matin, le Manchester Evening News salue «le courageux Zinchenko». L'arrière gauche de Manchester City a participé à une manifestation contre l'invasion russe de son pays dans le centre-ville de Manchester jeudi soir. Après avoir posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il souhaitait au président russe Vladimir Poutine «la mort la plus douloureuse qui soit» (message supprimé par la suite). Certains journalistes et supporters ont craint qu'il ne soit pas dans le bon état d'esprit pour jouer au football. Mais Zinchenko a déclaré à son entraîneur, Pep Guardiola, qu'il était prêt à jouer si nécessaire, malgré l'angoisse d'avoir encore des proches en Ukraine. Guardiola a révélé qu'il avait parlé avec le joueur de 25 ans et que son attitude était parfaite. «Il est fort et sait que nous sommes là» a déclaré le coach espagnol en conférence de presse.