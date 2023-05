Arsenal - Brighton : les compositions officielles

Pour le compte de la 36e et antépénultième journée de Premier League, Arsenal, dauphin de Manchester City avec un petit point de retard avant ce week-end, reçoit Brighton à l’Emirates (17h30, match à suivre sur notre live commenté). L’objectif des hommes de Mikel Arteta sera de prendre les trois points de la victoire pour rester dans la course au titre pour ainsi enchaîner un troisième succès de rang en championnat, après Chelsea et Newcastle. De leur côté, les poulains de Roberto De Zerbi devront se relever après la gifle reçue à domicile contre Everton (1-5), pour passer provisoirement devant Aston Villa et Tottenham et espérer prendre des points sur leurs deux autres matches en retard pour accrocher une Coupe d’Europe à l’issue de l’exercice.

Pour cette rencontre, le technicien espagnol des Gunners réalise un seul changement par rapport au onze vainqueur à Newcastle, avec Tierney à la place de Zinchenko. Odegaard portera le brassard de capitaine dans le secteur offensif, et devant le double pivot Jorginho-Xhaka tandis que Saka et Martinelli accompagneront Jesus en attaque. Le coach italien des Seagulls, quant à lui, mise sur un 4-2-3-1 avec une défense guidée par Lewis Dunk, capitaine et leader de cette équipe. Enciso retrouve son poste de titulaire à droite de l’attaque tandis que Mac Allister garde les commandes dans le coeur du jeu. Enfin, Danny Welbeck tentera de jouer un mauvais tour à son ancien club, seul en pointe.

Les compositions officielles

Arsenal : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Tierney - Jorginho, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Jesus

Brighton : Steele - Gross, Colwill, Dunk, Estupinan - Gilmour, Caicedo - Enciso, Mac Allister, Mitoma - Welbeck