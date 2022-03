PSG, LdC : pour Tuchel, le Bayern Munich méritait la victoire en finale

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, l'objectif est clair : remporter la Ligue des champions. Depuis plus de 10 ans maintenant, les Parisiens échouent dans cette tâche. Mais en 2020 avec Thomas Tuchel, les coéquipiers de Neymar et Mbappé avaient échoué tout près du but, en finale face au grand Bayern Munich. Kingsley Coman, ancien joueur du PSG, avait brisé les espoirs des supporters.

Dans le documentaire «Bayern Munich : Behin The Legend» diffusé sur Prime Video, Thomas Tuchel est revenu sur la finale perdue après le FINAL 8 en 2020. Et pour lui, le club bavarois méritait bien la victoire. «Pour moi le favori, c'était vraiment le Bayern Munich. Une performance lambda n'aurait pas suffi pour battre l'équipe la plus en forme du moment. Après dans le football, tout peut arriver. Quand un joueur comme Coman marque de la tête, tu sais que la chance a tourné et que c'est fini pour vous. Mais on peut dire que le Bayern l'a mérité.»