PSG : Pochettino donne des nouvelles de Navas et Bernat

Cette trêve internationale va encore coûter en énergie pour les joueurs du PSG. En plus des Sud-Américains qui vont rentrer très tard de leurs matches et qui manqueront donc le match face à Angers (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), Keylor Navas s'est blessé avec le Costa Rica, l'obligeant même à céder sa place à la pause. Plus de peur que de mal selon Pochettino mais le gardien sera sans doute absent vendredi soir.

«Keylor n'est pas encore rentré, il sera examiné à son retour. Nous sommes en contact avec lui. Il a senti une gêne. C'est plus par précaution qu'autre chose», a assuré le coach argentin en conférence de presse, donnant au passage des nouvelles de Juan Bernat. «Il s'entraîne bien, il s'entraîne depuis quinze jours avec nous, il a la possibilité d'être dans le groupe.» Enfin la lumière au bout du tunnel pour l'Espagnol ?