JT Foot Mercato : le Real Madrid lance les grandes manœuvres pour son mercato

Le Real Madrid multiplie les pistes !

Le Real Madrid s’active sur le marché des transferts et notamment au poste de latéral gauche. C’est souvent Eduardo Camavinga qui occupe ce couloir. Mais si on en croit El Confidencial, le jeune français ne compte pas y rester trop longtemps. Le journal explique que Camavinga a mis un gros coup de pression au Real Madrid pour retrouver sa place au milieu de terrain. Il se serait montré intransigeant sur le faite de revenir à son poste de prédilection. De son côté, la direction madrilène a conscience du problème et c’est certainement pour cela qu’ils ont 5 M€ sur la table pour lever la clause de rachat de Fran Garcia. Et d’ailleurs, les Merengues s’intéresseraient de près à une référence du poste : Andrew Robertson. C’est une info du Daily Mail qui explique que Liverpool demande plus de 46 M€ pour le laisser filer. À noter aussi que les dirigeants madrilènes ont toujours un œil sur Alphonso Davies, son nom revient souvent du côté de Madrid depuis de nombreux mois.

Dans le sens des arrivées, Jude Bellingham devrait atterrir au Real cet été ! En tout cas, d’après Marca son arrivée est en très bonne voie, elle est même imminente. En effet, le journal parle d’une signature du milieu anglais après la fin du championnat allemand. Le Real Madrid prospecte aussi pour trouver un remplaçant ou plutôt un concurrent à Karim Benzema. De nombreux noms ont été évoqués, sans que pour l’instant, l’un d’entre eux ne se dégage vraiment : Harry Kane, Gonçalo Ramos ou encore Dusan Vlahovic. Et puis le Real Madrid va aussi se séparer de quelques joueurs, à l’image d’un Andriy Lunin. Le gardien ukrainien a l’intention de quitter la Casa Blanca à l’issue de la saison, car il veut plus de temps de jeu. Reste à savoir la modalité de ce départ, en prêt ou un transfert définitif.

Umtiti s’en prend au Barça !

Samuel Umtiti pourrait être transféré définitivement cet été à Lecce, là où il jouait cette saison. Une chose est sure, il ne devrait pas porter de nouveau le maillot du Barça, vu les mots qu’il a eus pour le club catalan : « tout ce que je voulais, c’était me sentir apprécié, utile, respecté. J’ai passé quatre ans en Catalogne en dépression, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j’ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j’ai réalisé que plus personne ne croyait en moi. » Umtiti a aussi avoué qu’il 'était très reconnaissant envers sa nouvelle équipe de Lecce, car c’est là-bas qu’il a enfin retrouvé le sourire.

Le cambriolage violent de Kluivert !

Justin Kluivert s’est fait cambrioler dans la nuit de jeudi à vendredi, révèle le journal Marca. Des hommes cagoulés se seraient introduits dans sa maison et ont dérobé de nombreux bijoux et des montres, pour une valeur totale de 200 000 euros, selon le quotidien. Mais le pire c’est que la femme du joueur était présente dans l’appartement et qu’elle s’est fait agresser par les cambrioleurs. Toutefois, elle irait bien, malgré ce choc…