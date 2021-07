Tottenham : Harry Kane répond à Fabio Paratici

Meilleur buteur et passeur décisif du dernier exercice de Premier League, Harry (27 ans) fait beaucoup parler de lui outre-Manche. Outre ses performances à l’Euro, l’attaquant de Tottenham fait surtout les gros titres à cause de son avenir. Courtisé par Manchester City, l’international anglais (59 sélections, 37 buts) va-t-il aller au clash pour quitter les Spurs et rallier les Citizens ? Interrogé par talkSPORT, le principal intéressé est sorti du silence pour évoquer son cas et l’arrivée de Nuno Espirito Santo.

« À chaque fois qu'un nouveau manager arrive, il y a de l’excitation autour du club. Je n'y suis pas retourné et je n'ai eu aucun contact avec lui. Je suis avec l'Angleterre maintenant et je me concentre entièrement sur l’Euro. C'est un excellent manager et il a fait un excellent travail chez les Wolves et les a fait bien jouer. » Relancé sur les propos tenus par Fabio Paratici à son égard, Kane indique qu’il prendra le temps de l’appeler. « Je l'ai entendu dire qu'il voulait que je reste à Tottenham. En tant que joueur, vous voulez être désiré, vous voulez vous sentir aimé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à l'une de ces personnes. Je suis sûr que nous apprendrons à nous connaître après le tournoi, nous nous appellerons une fois que j'aurai une semaine ou deux de vacances. »