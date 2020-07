La leçon d'Arsenal face à Manchester City fait grand bruit en Angleterre, Benfica rêve de Cavani

La suite après cette publicité

La victoire d'Arsenal sur City fait les gros titres

Outre-Manche, Arsenal a frappé fort hier soir lors de la demi-finale de la Cup face à Manchester City ! Les Gunners ont balayé les Cityzens (2-0) et cela fait grand bruit en Angleterre. Et à la Une du Sunday Telegraph, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui est à l'honneur, estimant qu'Aubam est au pas de course ! Auteur d'un doublé, le Gabonais a envoyé son équipe en finale et permet d'entretenir le rêve de remporter un titre cette saison ! Et l'attaquant d'Arsenal fait l'unanimité ce matin puisque le Daily Express revient également sur sa prestation indiquant de son côté qu'«Aubameyang a mis fin au rêve de City». En difficulté en championnat où la course à l'Europe sera difficile, Arsenal peut rêver d'une fin de saison canon avec cette finale de FA Cup !

Benfica veut frapper fort sur le mercato

Au Portugal, l'actualité de Benfica continue de faire les gros titres ! Après le retour officialisé de Jorge Jesus sur le banc, le club lisboète veut réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Selon le journal Record, Benfica rêve d'Edinson Cavani. Non prolongé et laissé libre par le PSG, l'Uruguayen peut désormais s'engager où il le souhaite. Les Aigles n'auraient donc rien à débourser en transfert mais l'investissement concernant le salaire du joueur pourrait être un frein à l'opération. Une chose est sûre, Cavani ne manque pas de prétendants et son nom pourrait revenir avec insistance à Benfica qui veut frapper fort en recrutant un nom ronflant en attaque.

La grande forme de l'AC Milan impressionne en Italie

Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la victoire de l'AC Milan sur Bologne, (5-1) hier soir, fait sensation dans la presse transalpine. Pour la Gazzetta dello Sport, «Milan a mis le turbo» ! En effet, les Rossoneri semblent inarrêtables en cette fin de saison. Depuis la reprise, les hommes de Stefano Pioli n'ont pas perdu et s'accrochent à leur rêve de disputer l'Europe la saison prochaine. Cette équipe est métamorphosée et semble, à l'image de l'Atalanta, tenue en échec à Vérone hier (1-1), l'une des équipes les plus en forme de Serie A. Pour le Quotidianno Sportivo, «il faudra compter sur le Milan jusqu'au bout». Et le choc entre la Roma et l'Inter de ce soir pourrait bien faire les affaires des Milanais qui ne sont plus qu'à un point des Giallorossi.