OM : Cédric Bakambu se lâche sur Pablo Longoria !

Le 13 janvier 2022, l’Olympique de Marseille réalisait un joli coup en s’offrant les services de Cédric Bakambu. Le buteur d’expérience (31 ans) avait été laissé libre par son club chinois, le Beijing Guoan, et débarquait donc sur la Canebière pour aider l’équipe entraînée alors par Jorge Sampaoli. Pour sa première saison chez les Phocéens, l’ancien Sochalien a inscrit 4 buts en 12 apparitions en Ligue 1. Un bilan correct.

Mais quelques mois plus tard seulement, Pablo Longoria transfère son joueur à l’Olympiakos. Initialement lié à l’OM jusqu’en 2024, Bakambu n’avait toutefois pas vraiment prévu de plier bagage. Nous vous avions d’ailleurs expliqué à plusieurs reprises en exclusivité que le natif d’Ivry-sur-Seine ne voulait pas quitter Marseille. En vain. Hier soir, l’international congolais a profité d’une interview avec le steamer Zack Nani pour tacler le président de l’OM.

« À l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit »

« Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : « non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste. » En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J’ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi c’était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. »

Un discours inaudible pour Longoria. « Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées… Ça parlait de 6-7 M€. Lui, il s’est dit : « il ne veut pas partir, on va lui lettre la pression. » Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant ! » Ambiance…