ACA : les frères Tramoni s'engagent en faveur de Cagliari

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains joueurs de l’AC Ajaccio attisent la convoitise de quelques clubs huppés à l'étranger. Parmi eux, Cagliari. En effet, le club corse vient d’annoncer sur son site, l’officialisation des transferts de deux de ses joueurs. Les frères Lisandru Tramoni (international français U17) et Matteo Tramoni ont été transférés à Cagliari, pensionnaire de Serie A.

Après avoir réalisé leurs classes au sein de l’institution corse, les deux frères de respectivement 17 et 20 ans vont connaître pour la première fois l’un des cinq championnats majeurs européens. Un superbe coup pour des Ajacciens très fiers de voir leur formation s’exporter dans un tel championnat.

Les deux jeunes ajacciens ont réalisé toutes leurs classes au sein de notre institution Blanche et Rouge et s’apprêtent désormais à découvrir, à 17 et 20 ans, l’un des championnats majeurs européens. Bonne continuation à nos Oursons dans leur carrière🔴⚪️https://t.co/Jfs9p0cfvm