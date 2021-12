Quand Sergio Ramos ne voulait absolument pas défier le Real Madrid

La suite après cette publicité

Le tirage au sort de la Ligue des Champions 2021/2022 a opposé le Paris Saint-Germain au Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale. Une affiche au sommet qui sera spéciale pour Sergio Ramos. Légende des Merengues, le défenseur central qui est désormais au Paris Saint-Germain va retrouver son ancienne formation. Et ce dernier n'a pas manqué de faire appel au destin au moment d'évoquer la future confrontation entre les deux équipes : « le duel, bon, il faut en parler. Le destin est capricieux. J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et ses supporters. Et ça ne changera jamais, personne ne pourra changer ça [...] Je dois défendre le PSG, c’est l’équipe qui a misé sur moi.»

Si la position de Sergio Ramos est logique et que cette phrase n'a rien de controversé de l'autre côté des Pyrénées. Comme le rappelle Mundo Deportivo, cette intervention fait appel aux archives et à des déclarations antérieures de Sergio Ramos. En 2019 en conférence de presse, il avait fait part de son amour pour les Merengues en lâchant ceci : «je n'irais jamais dans une équipe qui pourrait rivaliser avec le Real Madrid.» Cette fois-ci opposé au club madrilène, Sergio Ramos va vivre un scénario auquel il ne pensait sûrement pas.