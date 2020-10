Barça : nouveau désaveu pour Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Lionel Messi buteur pour la 16e saison consécutive en Ligue des Champions, Pedri et Ansu Fati présents eux aussi au tableau d'affichage, Francisco Trincão et Sergiño Dest intéressants pour leur première titularisation, Ousmane Dembélé buteur et passeur après son entrée en jeu, quatre cadres prolongés : le FC Barcelone avait des raisons de se frotter les mains après son large succès contre Ferencvaros (5-1, 1ère journée de Ligue des Champions).

Cette démonstration, Antoine Griezmann l'a vue des tribunes. Remplaçant au coup d'envoi, le Français est resté vissé sur son siège tout le match, Ronald Koeman préférant faire appel à d'autres éléments. «Cela ne signifie rien, parce que nous analysons chaque match pour aligner la meilleure équipe possible. Nous avons opté pour Trincão et Ousmane ensuite pour avoir de la vitesse et de la profondeur», a expliqué le technicien blaugrana en fin de rencontre, qui a effectué ses 5 changements sans faire appel au Français.

Premier avertissement

Au cœur des débats ces dernières semaines, le champion du monde 2018, qui a encore vu son responsable en communication voler à son secours mardi, paye-t-il ses récentes déclarations ou son rendement insuffisant ces derniers mois (2 buts seulement sur ses 22 dernières sorties avec les Catalans) ? A-t-il simplement été mis au repos avant le Clasico de samedi face au Real Madrid ?

Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponses. Pour Sport, il s'agissait d'«un premier avertissement». Contre les Hongrois ce mardi soir, alors que tous ses concurrents directs marquaient des points (on l'a d'ailleurs vu beau joueur féliciter chaudement Ousmane Dembélé depuis les tribunes), l'attaquant international tricolore, lui, était impuissant. Son aventure au Barça est décidément loin d'être un long fleuve tranquille...