Mercato PSG : Luis Campos prépare déjà sa grande révolution

Kylian Mbappé officiellement sécurisé jusqu'en 2025 et Leonardo démis de ses fonctions, le Paris Saint-Germain s'apprête à faire sa nouvelle révolution. «Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet», assurait d'ailleurs Nasser Al-Khelaïfi sur Canal +. Pour commencer, l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif est imminente et devrait être bientôt officialisé. Vous saurez sans doute prochainement. Nous allons attendre les prochains jours et comprendre effectivement ce que je ferai durant la saison prochaine», a-t-il répondu sur son avenir, relayé par Record.

Comme l'informe Le Parisien, Luis Campos devrait signer son contrat dans les prochaines heures, mais travaillerait déjà sur l'avenir parisien. Comme prévu, Mauricio Pochettino recevra prochainement ses indemnités de départ, car il ne sera pas conservé la saison prochaine. La recherche d'un nouveau manager est une priorité et la piste amenant à Ruben Amorim se complique. «Sur les trois-quatre dernières années au Portugal, Ruben Amorim a fait la claire démonstration de son énorme potentiel. Il a développé, et de quelle manière, le Sporting dans plusieurs aspects, avec son staff», prévenait d'ailleurs Campos.

Christophe Galtier, piste numéro 1 ?

Pour pallier à un éventuel refus d'Amorim, le PSG penserait maintenant à Christophe Galtier. La piste serait désormais devenue sérieuse, mais l'entraîneur de l'OGC Nice, sous contrat jusqu'en 2024, assurait ne pas vouloir quitter la Côte d'Azur. «Je n'ai jamais été un entraîneur de passage. Je vais avoir 56 ans et je suis à mon troisième club. Pourquoi je ne serais pas ici ?», expliquait-il dernièrement. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain arrivera à le faire changer d'avis, alors que Thiago Motta ne devrait pas succéder au technicien argentin.

Autre tâche pour Luis Campos : l'effectif francilien. «Avec lui, c’est la fin du Club Med au PSG», assure une source au Parisien. Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi seraient alors sur le départ, à l'instar de Neymar, qui ne fait plus l'unanimité au Qatar. Du côté des arrivées, un défenseur central et des éléments offensifs sont ciblés. Comme nous vous l'avions révélé, une belle offre va être transmise au Stade de Reims pour Hugo Ekitike, buteur prometteur de 19 ans. Fini la rigolade au PSG avec Luis Campos ? Il faudra encore le prouver.