OGC Nice : Kasper Dolberg dévoile la raison de son absence

Entré en jeu à la fin du match perdu par Nice contre Montpellier (0-1), Kasper Dolberg (24 ans) a effectué, ce dimanche en début de soirée, son retour sur les terrains de Ligue 1 après deux matches d’absence. Auteur d'un Euro très prometteur avec sa sélection et efficace en début de saison avec trois buts lors de ses trois premières sorties, l'attaquant international danois (32 sélections, 10 buts) inquiète, en revanche, ces dernières semaines. Et pour cause, depuis la sixième journée, le buteur des Aiglons n'a plus trouvé le chemin des filets et n'a joué que 204 petites minutes en laissant apparaître un manque de rythme évident alors qu’aucune blessure apparente ne semblait le perturber. Au lendemain de la défaite face au MHSC, l’attaquant passé par l’Ajax s'est ainsi longuement exprimé dans un message posté sur Instagram afin de justifier ses récentes absences.

«J’ai reçu cette semaine des résultats de tests médicaux, et il s’avère que j’ai un diabète de type 1. Bien entendu, c’est une surprise pour moi, et je suis honnêtement soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines. Aussi, je suis extrêmement heureux que les docteurs ont pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aurait aucun effet négatif sur ma carrière footballistique». A ce titre et afin de récupérer au mieux, Dolberg a également déclaré qu'il resterait au repos pour les deux prochains matchs du Danemark : «je me suis entraîné toute la semaine, et je me sens déjà beaucoup mieux. Pour m’habituer à ce petit traitement, nous avons décidé conjointement avec Kasper Hjulmand que je ne jouerai pas pour la sélection cette semaine. De plus, je voudrais remercier le club et la fédération danoise pour leur soutien et leur compréhension de la situation. Merci! A bientôt.»