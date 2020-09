Cengiz Under débarque à Leicester

C'était annoncé depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Cengiz Under débarque en Angleterre, du côté de Leicester. Selon toutes vraisemblances, il arriverait en prêt avec option d'achat de l'AS Roma, club avec lequel il a connu de nombreux pépins physiques la saison dernière. Il s'agit de la deuxième recrue des Foxes après Timothy Castagne.

Avec seulement 25 matchs joués l'année dernière, l'international turc (18 sélections) espère se relancer et trouver du temps de jeu outre-Manche, où il retrouvera Caglar Söyüncü, avec qui il évolue en sélection et avec qui il a découvert le football professionnel dans le club d'Altinordu entre 2014 et 2016.