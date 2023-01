Mercato : le PSG prépare un transfert surprise

La suite après cette publicité

Ils rêvent plus grand. Cette saison, le Paris Saint-Germain a souhaité revenir à plus de simplicité dans son recrutement. Ce qui ne signifie pas que les pensionnaires du Parc des Princes ont moins d’ambitions. Le club de la capitale veut toujours dominer le football français et remporter la Ligue des Champions. Pour y parvenir, Luis Campos compte apporter quelques retouches à l’effectif dont dispose Christophe Galtier. Comme l’été dernier, recruter un défenseur central est la grande priorité. Et sans surprise, le PSG s’est à nouveau lancé sur la piste de Milan Skriniar, en fin de contrat dans six mois à l’Inter.

Les négociations sont encore en cours et Nasser Al-Khelaïfi est en Italie pour boucler ce dossier selon L’Equipe. On évoque une proposition de 15 millions d’euros, plus 5 de bonus. En parallèle, les décideurs franciliens, qui n’ont pas des moyens colossaux en raison du fair-play financier sont en quête d’un ailier pour compenser la perte de Pablo Sarabia, parti du côté de Wolverhampton. Rapidement, ils ont tenté leur chance avec Rayan Cherki, qui a fait l’objet de plusieurs propositions comme expliqué sur notre site. Mais Lyon, par la voix de Jean-Michel Aulas, a fermé la porte.

Une troisième recrue pourrait débarquer avec Skriniar et Ziyech

Les champions de France ont également échangé avec le Zénit pour Malcom, très intéressé à l’idée de venir. Mais les Russes n’étaient pas forcément pour le prêter. Le PSG a donc tâté le terrain auprès du PSV Eindhoven pour Johan Bakayoko avant de finalement se positionner sur Hakim Ziyech. Chelsea ne compte pas sur le Marocain, qui risque donc d’arriver en prêt d’ici ce soir. Avec Skriniar et Ziyech, le PSG aurait deux renforts de taille. Mais ils ne pourraient pas être les seuls à débarquer dans la capitale ce mardi 31 janvier 2023.

En effet, le quotidien L’Equipe révèle que les têtes pensantes du PSG n’excluent pas la venue d’un troisième joueur. En effet, ils plancheraient toujours sur l’arrivée d’un renfort offensif supplémentaire. Un attaquant qui évoluerait davantage dans l’axe. Pas totalement convaincus par Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain veut un joueur capable d’apporter un plus dans ce compartiment du jeu. L’identité de ce joueur mystère n’a pas filtré mais connaissant Luis Campos, on peut s’attendre à du lourd. Affaire à suivre donc…