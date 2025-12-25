PSG : Matvey Safonov invite ses coéquipiers à passer le Nouvel An avec lui

Tandis que certains sont sur les pistes de ski ou se reposent au soleil, Matvey Safonov, lui, profite de ses vacances pour s’essayer dans la cuisine. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la sélection russe, le gardien du PSG apparaît aux côtés de son sélectionneur Valeri Karpin, occupés à préparer une salade Olivier. Au cours de la séquence, Safonov s’est laissé aller à quelques confidences, notamment sur ses relations au sein du vestiaire parisien et ses plans pour le Nouvel An.

« Est-ce que j’ai des amis au PSG, avec qui je peux fêter le Nouvel An ? Il y a des joueurs qui sont plus proches. Les Portugais qui jouent ensemble en sélection se connaissent depuis l’enfance. Ils s’entendent très bien et je pense qu’ils se voient plus souvent en dehors du terrain. Je m’entends très bien avec Khvicha (Kvaratskhelia). Il parle un peu le russe. On peut discuter en anglais. On peut se voir. Mais si on parle du Nouvel An, alors, très probablement, tout le monde va partir et revenir le 1er ou le 2 janvier, a-t-il indiqué avant de faire une proposition à ses coéquipiers. Si jamais quelqu’un de l’équipe regarde, et n’a nulle part où fêter, écrivez-moi ! (rires) Je serai à Paris pour le Nouvel An. » L’invitation est lancée.